Песков заявил о постоянной угрозе инфраструктурных провокаций со стороны Украины

От украинской стороны исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе и на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил журналистам в четверг, 29 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эта угроза постоянная, и это инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала в полный рост", — напомнил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Минэнерго Украины проводит в четырёх регионах масштабные учения на случай ЧС на ЗАЭС. Мероприятия проходят на территории Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. Никаких подробностей о программе учений украинские власти не раскрывают.