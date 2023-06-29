Песков заявил о постоянной угрозе инфраструктурных провокаций со стороны Украины
От украинской стороны исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе и на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил журналистам в четверг, 29 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эта угроза постоянная, и это инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала в полный рост", — напомнил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Минэнерго Украины проводит в четырёх регионах масштабные учения на случай ЧС на ЗАЭС. Мероприятия проходят на территории Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. Никаких подробностей о программе учений украинские власти не раскрывают.
А на днях была отбита очередная попытка прорвать оборону ВС РФ, предпринятая ночью украинскими военными на Запорожском направлении. ВСУ потеряли три танка, три БМП и значительное количество бойцов.