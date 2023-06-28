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Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 11:04
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Балицкий: ВСУ выдохлись и утратили ресурс для силового захвата ЗАЭС

У ВСУ больше нет ресурсов для силового захвата Запорожской АЭС. Такое заявление сделал сегодня врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Мы не видим никакой сегодня возможности <…> у противника захватить эту станцию физически. Тем более они абсолютно выдохлись на своих бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли свой ударный ресурс", сообщил политик в эфире канала "Россия-24".

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Ранее сегодня Балицкий рассказал о том, что попытка прорвать оборону ВС РФ, предпринятая ночью украинскими военными на Запорожском направлении, успешно отбита. ВСУ потеряли три танка, три БМП и значительное количество бойцов.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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