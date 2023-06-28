Балицкий: ВСУ выдохлись и утратили ресурс для силового захвата ЗАЭС
У ВСУ больше нет ресурсов для силового захвата Запорожской АЭС. Такое заявление сделал сегодня врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Мы не видим никакой сегодня возможности <…> у противника захватить эту станцию физически. Тем более они абсолютно выдохлись на своих бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли свой ударный ресурс", — сообщил политик в эфире канала "Россия-24".
Ранее сегодня Балицкий рассказал о том, что попытка прорвать оборону ВС РФ, предпринятая ночью украинскими военными на Запорожском направлении, успешно отбита. ВСУ потеряли три танка, три БМП и значительное количество бойцов.
ТАСС / Алексей Коновалов