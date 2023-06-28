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Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 10:46
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ВСУ потеряли три танка, три БМП и множество солдат в безуспешной атаке близ Запорожья

Балицкий: ВС РФ отбили ночную атаку ВСУ на Запорожском направлении

Попытка прорвать оборону ВС РФ, предпринятая ночью украинскими военными на Запорожском направлении, успешно отбита. ВСУ потеряли три танка, три БМП и значительное количество бойцов. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня ночью была попытка <…> попасть на наши позиции, были подбиты три танка, три БМП, большое количество солдат противника полегло в очередной раз. И они отступили", рассказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Балицкий: Российские военные нашли способ сбивать ракеты Storm Shadow и HIMARS
Балицкий: Российские военные нашли способ сбивать ракеты Storm Shadow и HIMARS

Ранее сегодня глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал о том, что военнослужащие Российской армии успешно сбивают англо-французские ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ обстреливают регион. Повысить эффективность борьбы с этим оружием удалось благодаря взлому алгоритмов его работы.

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Getty Images / Vincenzo Circosta

Юрий Лысенко
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