ВСУ потеряли три танка, три БМП и множество солдат в безуспешной атаке близ Запорожья

Попытка прорвать оборону ВС РФ, предпринятая ночью украинскими военными на Запорожском направлении, успешно отбита. ВСУ потеряли три танка, три БМП и значительное количество бойцов. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня ночью была попытка <…> попасть на наши позиции, были подбиты три танка, три БМП, большое количество солдат противника полегло в очередной раз. И они отступили", — рассказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".