ВСУ потеряли три танка, три БМП и множество солдат в безуспешной атаке близ Запорожья
Балицкий: ВС РФ отбили ночную атаку ВСУ на Запорожском направлении
Попытка прорвать оборону ВС РФ, предпринятая ночью украинскими военными на Запорожском направлении, успешно отбита. ВСУ потеряли три танка, три БМП и значительное количество бойцов. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сегодня ночью была попытка <…> попасть на наши позиции, были подбиты три танка, три БМП, большое количество солдат противника полегло в очередной раз. И они отступили", — рассказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее сегодня глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал о том, что военнослужащие Российской армии успешно сбивают англо-французские ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ обстреливают регион. Повысить эффективность борьбы с этим оружием удалось благодаря взлому алгоритмов его работы.
Getty Images / Vincenzo Circosta