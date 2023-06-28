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28 июня, 10:00

Войска России взломали алгоритм ракет Storm Shadow

Пасечник: Войска России сбивают ракеты Storm Shadow, запускаемые ВСУ по ЛНР

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что российские военные взломали алгоритм Storm Shadow и успешно уничтожают эти ракеты англо-французского производства, запускаемые украинской армией по территории ЛНР.

"На сегодняшний день, изучив более детально характеристики данного вооружения, характер полёта и так далее, наши подразделения ПВО достаточно эффективно осуществляют борьбу [со Storm Shadow] и противодействие указанному виду вооружения. Сбиваем эти ракеты", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Вынесен приговор огнемётчику ВСУ, обстрелявшему автобус в ЛНР

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Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска испытывают проблемы с логистикой из-за проливных дождей на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. По его словам, потоки воды размыли грунтовые дороги, из-за чего вражеская техника постоянно застревает.

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Татьяна Миссуми
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