Войска России взломали алгоритм ракет Storm Shadow

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что российские военные взломали алгоритм Storm Shadow и успешно уничтожают эти ракеты англо-французского производства, запускаемые украинской армией по территории ЛНР.

"На сегодняшний день, изучив более детально характеристики данного вооружения, характер полёта и так далее, наши подразделения ПВО достаточно эффективно осуществляют борьбу [со Storm Shadow] и противодействие указанному виду вооружения. Сбиваем эти ракеты", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".