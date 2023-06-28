Украинские войска испытывают проблемы с логистикой из-за проливных дождей на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, потоки воды размыли грунтовые дороги, из-за чего вражеская техника постоянно застревает и задерживает материально-техническое обеспечение войск.

"На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов", — сказал он в беседе с РИА "Новости".