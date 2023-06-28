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Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 06:23
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У ВСУ начались проблемы с логистикой из-за проливных дождей, заявили в ЛНР

Марочко: ВСУ испытывают проблемы с логистикой из-за дождей на трёх направлениях

Украинские войска испытывают проблемы с логистикой из-за проливных дождей на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, потоки воды размыли грунтовые дороги, из-за чего вражеская техника постоянно застревает и задерживает материально-техническое обеспечение войск.

"На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов", сказал он в беседе с РИА "Новости".

Когда начнётся второй этап контрнаступления ВСУ
Когда начнётся второй этап контрнаступления ВСУ

Ранее президент России Владимир Путин привёл уточнённые данные о потерях ВСУ в технике при контрнаступлении. По словам главы государства, Киев лишился 259 танков и 780 бронемашин.

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ТАСС

Матвей Константинов
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