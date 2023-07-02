Медведев допустил вероятность ядерного апокалипсиса
Медведев назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным
Сегодняшняя ситуация геополитического противостояния может вылиться в третью мировую, где не будет победителей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".
Он подчеркнул, что мир с ядерной зимой, городами в руинах, радиацией, эпидемиями и голодом нельзя рассматривать как победу.
"И тут замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: такой апокалипсис не только возможен, но ещё и вполне вероятен", — сказал Медведев и добавил, что Россия сделает всё, чтобы его не допустить.
Ранее Медведев оценил вероятность компромисса между Россией и Западом. Он подчеркнул, что уступки допустимы, однако "с пониманием нескольких принципиальных моментов". Во-первых, это максимальный учёт интересов Москвы: например, никакой анти-России в мире не должно быть, а "киевский нацистский режим должен быть аннигилирован".
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