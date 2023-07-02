Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку

Предотвратить с помощью зерновой сделки голод в беднейших государствах не получилось, зато на ситуации вокруг неё озолотились крупные американские компании. Как заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в нынешнем виде она совсем не нужна и должна быть обязательно расторгнута.

"Зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки. Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута", — написал он в статье для "Российской газеты".

По его словам, Россия поможет партнёрам и без зерновой сделки, а "кормить толстомордых европейских бюргеров — не наша задача". Медведев пояснил, что ситуация, сложившаяся вокруг соглашения, буквально "озолотила крупные американские компании, скупившие на Украине сельхозугодья". При этом основная задача сделки — предотвратить голод в беднейших государствах — так и не была решена.