МИД Украины поделился прогнозом о судьбе зернового коридора
Посол МИД Украины Трофимцева заявила, что Россия не продлит зерновую сделку
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, что не верит в продление зерновой сделки со стороны России. Об этом она написала в телеграм-канале.
"Зерновой коридор. 99,9% Россия его покинет в июле", — говорится в тексте. Чиновница связала такой вердикт с победой Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции.
Она также отметила, что Москва почти закончила строительство нового терминала для экспорта аммиака, а значит, аммиакопровод "Тольятти – Одесса" перестанет играть важную роль.
Напомним, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действует с июля прошлого года. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по гуманитарным коридорам Чёрного моря. Москва неоднократно указывала на неисполнение российской части сделки. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Запад вновь обманул Россию, при том, что Киев использует выделенные для транспортировки зерна коридоры для запуска морских беспилотников. Накануне в Кремле сообщили, что не видят причин продлевать сделку.
Getty Images / Ahmad Said