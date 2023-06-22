МИД Украины поделился прогнозом о судьбе зернового коридора

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, что не верит в продление зерновой сделки со стороны России. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Зерновой коридор. 99,9% Россия его покинет в июле", — говорится в тексте. Чиновница связала такой вердикт с победой Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции.