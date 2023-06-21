Кремль не видит предпосылок для продления зерновой сделки
Песков: Предпосылок для продления зерновой сделки на сегодняшний день нет
В Кремле не видят предпосылок для того, чтобы Москва могла продлить действие зерновой сделки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, всё упирается в нежелание стран Запада выполнять вторую часть договорённостей.
Он напомнил, что о невозможности повлиять на западные государства говорили и в Организации Объединённых Наций.
"К сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить эту российскую часть договорённостей", — сказал представитель Кремля. — "Пока, к сожалению, воз и ныне там".
Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действует с июля прошлого года. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Москва не раз заявляла о риске выхода из договора из-за неисполнения российской части сделки. На днях об этом также заявил и президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Киев использует выделенные для транспортировки зерна коридоры для запуска морских беспилотников.
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