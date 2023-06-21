Кремль не видит предпосылок для продления зерновой сделки

В Кремле не видят предпосылок для того, чтобы Москва могла продлить действие зерновой сделки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, всё упирается в нежелание стран Запада выполнять вторую часть договорённостей.

Он напомнил, что о невозможности повлиять на западные государства говорили и в Организации Объединённых Наций.

"К сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить эту российскую часть договорённостей", — сказал представитель Кремля. — "Пока, к сожалению, воз и ныне там".