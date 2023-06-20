ООН расписалась в бессилии из-за зерновой сделки

Представители ООН признались, что бессильны перед невыполнением требований России в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил журналистам во вторник замглавы российского МИД Сергей Вершинин. Он рассказал, что в ходе очередного раунда консультаций российская сторона не добилась помощи ни по одному из трёх пунктов, а это, напомним, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, поставки сельхозтехники и запчастей и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.

"По существу, к сожалению, в ходе последних консультаций ооновцы признали, что они не могут ничего сделать. Они даже сказали, что и перспектив как таковых нет", — проинформировал дипломат.