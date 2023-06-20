ООН расписалась в бессилии из-за зерновой сделки
Замглавы МИД Вершинин: В ООН признали, что не могут обеспечить условия РФ по зерновой сделке
Представители ООН признались, что бессильны перед невыполнением требований России в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил журналистам во вторник замглавы российского МИД Сергей Вершинин. Он рассказал, что в ходе очередного раунда консультаций российская сторона не добилась помощи ни по одному из трёх пунктов, а это, напомним, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, поставки сельхозтехники и запчастей и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.
"По существу, к сожалению, в ходе последних консультаций ооновцы признали, что они не могут ничего сделать. Они даже сказали, что и перспектив как таковых нет", — проинформировал дипломат.
Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Москва не раз заявляла о риске выхода из договора из-за неисполнения российской части сделки. На днях об этом также заявил и президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Киев использует выделенные для транспортировки зерна коридоры для запуска морских беспилотников.
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