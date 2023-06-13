Путин допустил выход России из зерновой сделки
Президент РФ Владимир Путин допустил выход из зерновой сделки, поскольку Украина использует выделенные для транспортировки зерна коридоры для запуска морских беспилотников.
"Мы думаем над тем, чтобы выйти из этой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры используются для беспилотников", — отметил глава государства во время встречи с военкорами.
При этом Путин напомнил, что Москву при заключении зерновой сделки снова обманули, пообещав, что российское зерно не будет подвергаться ограничениям по экспорту.
"Но нас в очередной раз обманули, не сделано ровным счётом ничего по либерализации ни фрахта, ни всего остального. Тем не менее несколько раз мы эти договорённости продлевали в интересах дружественных стран", — отметил президент РФ.
Напомним, 22 июля 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку, предполагающую вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В начале 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, а затем — до 17 июля. При этом Москва допустила, что в связи с неисполнением российской части сделки может выйти из договора.
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