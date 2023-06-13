Путин допустил выход России из зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин допустил выход из зерновой сделки, поскольку Украина использует выделенные для транспортировки зерна коридоры для запуска морских беспилотников.

"Мы думаем над тем, чтобы выйти из этой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры используются для беспилотников", — отметил глава государства во время встречи с военкорами.

При этом Путин напомнил, что Москву при заключении зерновой сделки снова обманули, пообещав, что российское зерно не будет подвергаться ограничениям по экспорту.

"Но нас в очередной раз обманули, не сделано ровным счётом ничего по либерализации ни фрахта, ни всего остального. Тем не менее несколько раз мы эти договорённости продлевали в интересах дружественных стран", — отметил президент РФ.