Генсек ООН забеспокоился, что зерновую сделку больше не продлят
Гутерриш заявил, что обеспокоен перспективой непродления зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг зерновой сделки. По его словам, всемирная организация усердно работает над тем, чтобы та была продлена.
"Во-первых, я обеспокоен [ситуацией с зерновой сделкой]. Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить продолжение действия Черноморской зерновой инициативы, а также над тем, что мы можем продолжить работу по организации российского экспорта", — сказал Гутерриш в беседе с журналистами.
Напомним, 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки газа из России по территории Украины на экспорт. На его восстановление может уйти от одного до трёх месяцев при условии доступа к объекту. Транзит аммиака ранее называли одним из условий России для продления зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва могла бы запустить аммиакопровод в ближайшее время, однако Украина уже около года мешает этому.
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