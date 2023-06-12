Генсек ООН забеспокоился, что зерновую сделку больше не продлят

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг зерновой сделки. По его словам, всемирная организация усердно работает над тем, чтобы та была продлена.

"Во-первых, я обеспокоен [ситуацией с зерновой сделкой]. Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить продолжение действия Черноморской зерновой инициативы, а также над тем, что мы можем продолжить работу по организации российского экспорта", — сказал Гутерриш в беседе с журналистами.