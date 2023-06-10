Представители ООН не смогли объяснить действий Киева, устроившего подрыв аммиакопровода
МИД РФ: Запуск аммиакопровода перенесён на неопределённый срок из-за теракта
Возможность восстановить аммиакопровод Тольятти – Одесса и прокачивать аммиак из Тольятти в украинские порты после теракта киевского режима появится не скоро. Кроме того, удар нанесён по предложениям генсека ООН, который участвовал в дипломатическом процессе по возобновлению работы трубопровода. Об этом журналистам рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, завершив переговоры с ООН, которые состоялись 9 июня в Женеве.
"Как вы знаете, по поводу аммиака в последнее время генеральный секретарь ООН выступал с различными идеями и инициативами. Сегодня, по существу, нанесён удар всем этим идеям и инициативам. Реальная перспектива восстановления, запуска аммиакопровода отодвинута очень надолго", — добавил Вершинин.
Дипломат отметил, что представители ООН также не смогли найти объяснения действиям Киева.
Представитель МИД подчеркнул, что вопрос о возобновлении работы трубопровода очень важен для Африки, Азии и Южной Америки, а кроме того, экспорт аммиака — один из пунктов меморандума, подписанного с ООН в рамках зерновой сделки.
Напомним, вечером 5 июня украинские диверсанты взорвали участок аммиакопровода в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области. Есть пострадавшие среди мирного населения.
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