Военный эксперт объяснил, что может грозить оказавшимся в зоне подрыва аммиакопровода

В радиусе одного-двух километров от места подрыва аммиакопровода в Харьковской области находиться опасно. Люди срочно должны покинуть это место, считает военный эксперт, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

По его словам, аммиак будет влиять на природу и живых существ. Эксперт указал, что это не самое токсичное, но достаточно агрессивное вещество. В больших количествах оно может быть смертельно опасным.

"Те, кто окажется в зоне поражения, то есть в радиусе километра-двух, конечно, должны срочно покинуть это место. Это нашатырь тот же самый, то есть крайне резкий такой запах, который в больших концентрациях блокирует фактически дыхание, может привести к смертельным случаям", — сказал Никулин в беседе с Лайфом.