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7 июня, 14:57

Военный эксперт объяснил, что может грозить оказавшимся в зоне подрыва аммиакопровода

Военный эксперт Никулин: Вдыхание аммиака может привести к смерти

В радиусе одного-двух километров от места подрыва аммиакопровода в Харьковской области находиться опасно. Люди срочно должны покинуть это место, считает военный эксперт, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

По его словам, аммиак будет влиять на природу и живых существ. Эксперт указал, что это не самое токсичное, но достаточно агрессивное вещество. В больших количествах оно может быть смертельно опасным.

"Те, кто окажется в зоне поражения, то есть в радиусе километра-двух, конечно, должны срочно покинуть это место. Это нашатырь тот же самый, то есть крайне резкий такой запах, который в больших концентрациях блокирует фактически дыхание, может привести к смертельным случаям", — сказал Никулин в беседе с Лайфом.

Ядовитое белое облако: Опубликовано видео с места подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса

Ядовитое белое облако: Опубликовано видео с места подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса

Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса. В результате случившегося пострадали мирные граждане.

Обложка ©

ТАСС / пресс-служба ОАО "Тольяттиазот"

Ольга Годуненко
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