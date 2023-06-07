Военный эксперт объяснил, что может грозить оказавшимся в зоне подрыва аммиакопровода
Военный эксперт Никулин: Вдыхание аммиака может привести к смерти
В радиусе одного-двух километров от места подрыва аммиакопровода в Харьковской области находиться опасно. Люди срочно должны покинуть это место, считает военный эксперт, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.
По его словам, аммиак будет влиять на природу и живых существ. Эксперт указал, что это не самое токсичное, но достаточно агрессивное вещество. В больших количествах оно может быть смертельно опасным.
"Те, кто окажется в зоне поражения, то есть в радиусе километра-двух, конечно, должны срочно покинуть это место. Это нашатырь тот же самый, то есть крайне резкий такой запах, который в больших концентрациях блокирует фактически дыхание, может привести к смертельным случаям", — сказал Никулин в беседе с Лайфом.
Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса. В результате случившегося пострадали мирные граждане.
ТАСС / пресс-служба ОАО "Тольяттиазот"