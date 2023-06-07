Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал видео с места подрыва украинскими диверсантами аммиакопровода Тольятти – Одесса. На этих кадрах видно огромное белое облако, нависающее над лесом.

Кары с места подрыва Украиной аммиакопровода Тольятти – Одесса. Видео © Telegram / Неофициальный Безсонов

"Эксклюзивные кадры участка взорванного украинцами аммиакопровода в Купянском районе, через который аммиак транспортировался из России в ЕС", — пояснил Безсонов.

Напомним, аммиакопровод Тольятти – Одесса, который был построен в конце 1979 года, не работает с 24 февраля 2022-го. До этого трубопровод использовался для перевалки порядка 2,5 миллиона тонн сырья в год.