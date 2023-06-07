Опубликовано видео с места подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса
Безсонов показал видео с места подрыва украинской ДРГ аммиакопровода
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал видео с места подрыва украинскими диверсантами аммиакопровода Тольятти – Одесса. На этих кадрах видно огромное белое облако, нависающее над лесом.
Кары с места подрыва Украиной аммиакопровода Тольятти – Одесса. Видео © Telegram / Неофициальный Безсонов
"Эксклюзивные кадры участка взорванного украинцами аммиакопровода в Купянском районе, через который аммиак транспортировался из России в ЕС", — пояснил Безсонов.
Напомним, аммиакопровод Тольятти – Одесса, который был построен в конце 1979 года, не работает с 24 февраля 2022-го. До этого трубопровод использовался для перевалки порядка 2,5 миллиона тонн сырья в год.
Ранее Минобороны России обвинило Украину в подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса. По данным ведомства, в результате есть пострадавшие среди мирного населения. В свою очередь Киев пока никак не комментировал эти данные.
Кадр из видео Telegram / Неофициальный Безсонов