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7 июня, 11:09

МО РФ: Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти – Одесса"

Украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти — Одесса", в результате есть пострадавшие среди мирных граждан. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, сейчас идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории.

"5 июня около 21:00 мск в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлён подрыв аммиакопровода "Тольятти – Одесса". В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь", говорится в сообщении.

Никто из российских военнослужащих не пострадал.

СМИ узнали об условиях Киева для возобновления транзита российского аммиака

СМИ узнали об условиях Киева для возобновления транзита российского аммиака

Аммиакопровод "Тольятти – Одесса" предназначен для перекачки аммиака из РФ по территории Украины на экспорт. Транзит российского аммиака — это предмет зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва в ближайшие дни могла бы запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина уже около года мешает этому. Позже СМИ узнали, что ООН предложила России, Украине и Турции начать подготовку к транзиту российского аммиака.

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Александра Вишнякова
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