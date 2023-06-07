МО РФ: Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти – Одесса"

Украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса, в результате есть пострадавшие среди мирных граждан. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, сейчас идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории.

"5 июня около 21:00 мск в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлён подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса. В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Аммиакопровод Тольятти – Одесса предназначен для перекачки аммиака из РФ по территории Украины на экспорт. Транзит российского аммиака — это предмет зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва в ближайшие дни могла бы запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина уже около года мешает этому. Позже СМИ узнали, что ООН предложила России, Украине и Турции начать подготовку к транзиту российского аммиака.