Москва уже в ближайшие дни могла бы запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина уже около года мешает этому событию произойти, придумывая оправдания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия готова без промедления, в считаные дни запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, а Киев почти год тормозит это, обставляя всё новыми условиями", — пояснила Захарова.

По её словам, Украину не интересуют поставки аммиака в Африку, который необходим для создания удобрений, которыми могли бы воспользоваться миллионы хозяйств страны.