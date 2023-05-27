Захарова заявила о готовности РФ "в считаные дни" запустить транзит аммиака в Одессу
Захарова: Киев мешает запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса
Москва уже в ближайшие дни могла бы запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина уже около года мешает этому событию произойти, придумывая оправдания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия готова без промедления, в считаные дни запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, а Киев почти год тормозит это, обставляя всё новыми условиями", — пояснила Захарова.
По её словам, Украину не интересуют поставки аммиака в Африку, который необходим для создания удобрений, которыми могли бы воспользоваться миллионы хозяйств страны.
Ранее Захарова также заявила, что Украина даже с учётом абсолютной поддержки Штатов "не ставит ни в грош" проблему борьбы с голодом в Африке и необходимость обеспечения продовольственной безопасности в этой стране.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ