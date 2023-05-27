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26 мая, 22:18

Захарова заявила о готовности РФ "в считаные дни" запустить транзит аммиака в Одессу

Захарова: Киев мешает запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса

Москва уже в ближайшие дни могла бы запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина уже около года мешает этому событию произойти, придумывая оправдания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия готова без промедления, в считаные дни запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, а Киев почти год тормозит это, обставляя всё новыми условиями", — пояснила Захарова.

По её словам, Украину не интересуют поставки аммиака в Африку, который необходим для создания удобрений, которыми могли бы воспользоваться миллионы хозяйств страны.

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Ранее Захарова также заявила, что Украина даже с учётом абсолютной поддержки Штатов "не ставит ни в грош" проблему борьбы с голодом в Африке и необходимость обеспечения продовольственной безопасности в этой стране.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Анатолий Симоненко
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