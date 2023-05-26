Регион

Уведомления отключены

26 мая, 20:43

"Не ставит ни в грош": Захарова упрекнула Киев за обесценивание борьбы с голодом в Африке

Захарова раскритиковала Киев за наплевательское отношение к голодающей Африке

Украина даже с учётом абсолютной поддержки Штатов "не ставит ни в грош" проблему борьбы с голодом в Африке и необходимость обеспечения продовольственной безопасности в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле буквально "сражаются" за то, чтобы включать в черноморскую инициативу в первую очередь сухогрузы, направляющиеся в Африку", — подчеркнула Захарова.

Представители Украины, напротив, настаивают на том, чтобы им регистрировали крупные суда в приоритетном порядке для получения максимальной выгоды. Это говорит о том, что на голодающих в Африке им наплевать, убеждена Захарова.

"Киев при полной поддержке Вашингтона и его сателлитов не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке", — указала представитель МИД.

Кулеба назвал условие для обсуждения мирного плана Африки по Украине

Кулеба назвал условие для обсуждения мирного плана Африки по Украине

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Лидеры обсудили актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений и стратегического партнёрства.

Обложка ©

ТАСС / Ковалев Пётр

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Африка
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров