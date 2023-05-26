"Не ставит ни в грош": Захарова упрекнула Киев за обесценивание борьбы с голодом в Африке

Украина даже с учётом абсолютной поддержки Штатов "не ставит ни в грош" проблему борьбы с голодом в Африке и необходимость обеспечения продовольственной безопасности в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле буквально "сражаются" за то, чтобы включать в черноморскую инициативу в первую очередь сухогрузы, направляющиеся в Африку", — подчеркнула Захарова.

Представители Украины, напротив, настаивают на том, чтобы им регистрировали крупные суда в приоритетном порядке для получения максимальной выгоды. Это говорит о том, что на голодающих в Африке им наплевать, убеждена Захарова.

"Киев при полной поддержке Вашингтона и его сателлитов не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке", — указала представитель МИД.