СМИ узнали об условиях Киева для возобновления транзита российского аммиака
Reuters: Киев согласится на транзит аммиака из РФ при расширении зерновой сделки
Киевские власти разрешат транзит российского аммиака через Украину, если зерновая сделка распространится на большее количество товаров и портов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в правительстве Незалежной.
"Мы говорим следующее: если она (сделка. — Прим. Лайфа) включает аммиакопровод [Тольятти – Одесса], то Украина должна получить какие-то дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам. Это расширение географии соглашения и списка товаров [для экспорта]", — сказал агентству осведомлённый собеседник.
Какие именно товары хочет добавить украинская сторона, он уточнять не стал. При этом ранее СМИ сообщали, что условием возобновления экспорта российского аммиака через территорию Украины Киев называл обмен пленными по принципу "всех на всех", на что Москва не соглашалась.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка снова продлевается на два месяца, и выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку в этом вопросе. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомстве отметили, что зерновая сделка продлена до 17 июля без изменений.
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