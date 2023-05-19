СМИ узнали об условиях Киева для возобновления транзита российского аммиака

Киевские власти разрешат транзит российского аммиака через Украину, если зерновая сделка распространится на большее количество товаров и портов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в правительстве Незалежной.

"Мы говорим следующее: если она (сделка. — Прим. Лайфа) включает аммиакопровод [Тольятти – Одесса], то Украина должна получить какие-то дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам. Это расширение географии соглашения и списка товаров [для экспорта]", — сказал агентству осведомлённый собеседник.