Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца

Срок действия зерновой сделки продлён на два месяца, все "перекосы" в её выполнении должны быть исправлены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, решение принято для помощи в сохранении глобальной продовольственной безопасности.

"Мы подтверждаем объявление президентом Турции [Реджепом Эрдоганом] продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность. В первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам", — сказала она.

Захарова отметила, что принципиальные оценки российской стороной договорённостей не изменились и все "перекосы" в их выполнении должны быть "максимально быстро" исправлены.

Ранее о продлении зерновой сделки заявил Реджеп Эрдоган. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в этом вопросе и пообещал, что Турция будет прилагать усилия для полного выполнения её условий.