Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца
Срок действия зерновой сделки продлён на два месяца, все "перекосы" в её выполнении должны быть исправлены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, решение принято для помощи в сохранении глобальной продовольственной безопасности.
"Мы подтверждаем объявление президентом Турции [Реджепом Эрдоганом] продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность. В первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам", — сказала она.
Захарова отметила, что принципиальные оценки российской стороной договорённостей не изменились и все "перекосы" в их выполнении должны быть "максимально быстро" исправлены.
Ранее о продлении зерновой сделки заявил Реджеп Эрдоган. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в этом вопросе и пообещал, что Турция будет прилагать усилия для полного выполнения её условий.
Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В последний раз договорённости были продлены до 18 мая.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ