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17 мая, 15:19

Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца

Срок действия зерновой сделки продлён на два месяца, все "перекосы" в её выполнении должны быть исправлены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, решение принято для помощи в сохранении глобальной продовольственной безопасности.

"Мы подтверждаем объявление президентом Турции [Реджепом Эрдоганом] продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность. В первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам", сказала она.

Захарова отметила, что принципиальные оценки российской стороной договорённостей не изменились и все "перекосы" в их выполнении должны быть "максимально быстро" исправлены.

Ранее о продлении зерновой сделки заявил Реджеп Эрдоган. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в этом вопросе и пообещал, что Турция будет прилагать усилия для полного выполнения её условий.

В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки

В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки

Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В последний раз договорённости были продлены до 18 мая.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Матвей Константинов
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