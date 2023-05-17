Президент Турции Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка снова продлевается на два месяца, и выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку в этом вопросе. Слова турецкого лидера приводят в среду местные СМИ.

Эрдоган пообещал, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки. Комментариев с российской стороны пока не поступало.