Президент Турции Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка снова продлевается на два месяца, и выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку в этом вопросе. Слова турецкого лидера приводят в среду местные СМИ.
Эрдоган пообещал, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки. Комментариев с российской стороны пока не поступало.
Напомним, 22 июля прошлого года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку, предполагающую вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Недавно соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва допустила, что в связи с неисполнением российской части сделки может выйти из договора.