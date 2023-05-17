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17 мая, 14:11

Президент Турции Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка снова продлевается на два месяца, и выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку в этом вопросе. Слова турецкого лидера приводят в среду местные СМИ.

Эрдоган пообещал, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки. Комментариев с российской стороны пока не поступало.

В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки

В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки

Напомним, 22 июля прошлого года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку, предполагающую вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Недавно соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва допустила, что в связи с неисполнением российской части сделки может выйти из договора.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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