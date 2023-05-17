В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки

Москва не будет отходить от своей позиции по соблюдению всех условий зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Этот момент будет лежать в основе принятия решения о её продлении.

"Самое главное — не предвосхищая события — я вам могу сказать, что всё, о чём говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договорённость с соблюдением российских интересов — это всё является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения", — сказала дипломат в эфире телеканала "Звезда".

При этом Захарова не стала отвечать на вопрос, каково будет это решение, призвав дать возможность доработать экспертам. При этом она подтвердила, что никакого отхода от соблюдения включённых в договорённости условий не будет.