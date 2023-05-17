В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки
Захарова: Отхода от позиций РФ по соблюдению условий зерновой сделки не будет
Москва не будет отходить от своей позиции по соблюдению всех условий зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Этот момент будет лежать в основе принятия решения о её продлении.
"Самое главное — не предвосхищая события — я вам могу сказать, что всё, о чём говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договорённость с соблюдением российских интересов — это всё является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения", — сказала дипломат в эфире телеканала "Звезда".
При этом Захарова не стала отвечать на вопрос, каково будет это решение, призвав дать возможность доработать экспертам. При этом она подтвердила, что никакого отхода от соблюдения включённых в договорённости условий не будет.
Лайф напоминает, зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В марте 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва заявила, что может выйти из него в связи с неисполнением российской части сделки.
T.me / Мария Захарова