Запад продолжает блокировать российские сельхозпоставки санкциями в рамках зерновой сделки. Перспектив ослабления ограничений не видно, даже в отношении удобрений и продовольствия, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По его словам, уже почти год Москва не видит никакого прогресса. Предложенная генсеком ООН сделка работает исключительно в пользу Украины, а тем временем Россельхозбанк остаётся под санкциями. Небензя указал на смехотворные разовые транзакции, которые так "щедро" обещают в Вашингтоне и Брюсселе.

"По сути, США и их сателлиты с присущим им менторством насаждают тезис о том, что мир нуждается в украинской кормовой кукурузе (70% экспорта) больше, чем в российских пшенице и удобрениях", — обратил внимание постпред РФ.

Дипломат напомнил, что ещё в марте Россия заявила об отсутствии прогресса по пяти системным проблемам, блокирующим российские агропоставки. Он добавил, что контакты продолжаются по ряду вопросов по итогам переговоров высокого уровня о дальнейшем статусе зерновой сделки, которые проводились в Стамбуле на прошлой неделе.