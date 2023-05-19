В Минсельхозе перечислили проблемы, которые не решает зерновая сделка

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не сняты. Он напомнил, что в текущей ситуации есть сдерживающие факторы — сложности со взаиморасчётами, фрахтом (платой за перевозку груза) и страхованием судов.