В Минсельхозе перечислили проблемы, которые не решает зерновая сделка
Патрушев: Ограничения для экспорта зерна из РФ в рамках зерновой сделки не сняты
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не сняты. Он напомнил, что в текущей ситуации есть сдерживающие факторы — сложности со взаиморасчётами, фрахтом (платой за перевозку груза) и страхованием судов.
"К сожалению, данные проблемы, обозначенные нашей страной, мы не смогли решить в рамках зерновой сделки. Пока они, к сожалению, не урегулированы", — подчеркнул министр в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума.
Напомним, первым об очередном продлении зерновой сделки заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомстве отметили, что зерновая сделка продлена до 17 июля без изменений.
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