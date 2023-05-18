Судам разрешили движение в рамках продлённой зерновой сделки

Совместный координационный центр в Стамбуле принял решение одобрить проход трёх судов в порты Украины в рамках продлённой зерновой сделки. Такое заявление сделал заместитель представителя генсека Организации Объединённых Наций Фархан Хак.

"Впервые с 4 мая СКЦ разрешил участие в Черноморской инициативе новым судам. СКЦ сегодня одобрил три новых судна, направляющихся в Одессу и Черноморск", — отметил он в ходе брифинга.

Фархан Хак также сообщил, что ещё три судна направляются из портов Украины, два из них готовятся к инспекции в Стамбуле, ещё одно застряло в украинском порту с марта 2022 года, однако теперь покидает страну.

"Хотя мы приветствуем возобновление работы по пропуску судов в порты Украины, мы просим стороны обеспечить одобрение прохода судов во все три порта, чтобы полностью использовать потенциал и удовлетворить существующие потребности", — подчеркнул он.