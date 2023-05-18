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18 мая, 16:52

Судам разрешили движение в рамках продлённой зерновой сделки

Совместный координационный центр одобрил проход трёх судов в порты Украины

Совместный координационный центр в Стамбуле принял решение одобрить проход трёх судов в порты Украины в рамках продлённой зерновой сделки. Такое заявление сделал заместитель представителя генсека Организации Объединённых Наций Фархан Хак.

"Впервые с 4 мая СКЦ разрешил участие в Черноморской инициативе новым судам. СКЦ сегодня одобрил три новых судна, направляющихся в Одессу и Черноморск", — отметил он в ходе брифинга.

Фархан Хак также сообщил, что ещё три судна направляются из портов Украины, два из них готовятся к инспекции в Стамбуле, ещё одно застряло в украинском порту с марта 2022 года, однако теперь покидает страну.

"Хотя мы приветствуем возобновление работы по пропуску судов в порты Украины, мы просим стороны обеспечить одобрение прохода судов во все три порта, чтобы полностью использовать потенциал и удовлетворить существующие потребности", — подчеркнул он.

В МИД пояснили, в каком случае зерновая сделка будет прекращена

В МИД пояснили, в каком случае зерновая сделка будет прекращена

Напомним, первым об очередном продлении зерновой сделки заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обложка ©

Getty Images / STR

Никита Осипов
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