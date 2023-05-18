В МИД пояснили, в каком случае зерновая сделка будет прекращена
МИД России: Зерновая сделка продлена до 17 июля без изменений
Зерновую сделку решено продлить на два месяца, до 17 июля 2023 года. Каких-либо изменений в ней на этот срок не предусмотрено. Такие пояснения дали в МИД РФ.
"В связи с истечением 18 мая 60-дневного срока продления "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и в ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений", — говорится в комментарии на сайте ведомства.
При этом МИД подчеркнул, что «до сих пор выполняется только "черноморская инициатива" за исключением экспорта аммиака", а прогресса по Меморандуму Россия-ООН всё ещё нет.
"Сохраняются и явные проблемы с заявленной гуманитарной составляющей "сделки" – украинское зерно вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, в том числе на "сытые" европейские рынки", - подчеркнули в МИД РФ.
В ведомстве напомнили про пять "системных" задач, которые должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия-ООН. Это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" активов компаний из России. В МИД подеркнули, что без выполненяи этих требований зерновая сделка расширяться не будет, а после 17 июня будет прекращена.
Напомним, первым об очередном продлении зерновой сделки заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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