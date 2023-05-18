В МИД пояснили, в каком случае зерновая сделка будет прекращена

Зерновую сделку решено продлить на два месяца, до 17 июля 2023 года. Каких-либо изменений в ней на этот срок не предусмотрено. Такие пояснения дали в МИД РФ.

"В связи с истечением 18 мая 60-дневного срока продления "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и в ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений", — говорится в комментарии на сайте ведомства.

При этом МИД подчеркнул, что «до сих пор выполняется только "черноморская инициатива" за исключением экспорта аммиака", а прогресса по Меморандуму Россия-ООН всё ещё нет.

"Сохраняются и явные проблемы с заявленной гуманитарной составляющей "сделки" – украинское зерно вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, в том числе на "сытые" европейские рынки", - подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве напомнили про пять "системных" задач, которые должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия-ООН. Это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" активов компаний из России. В МИД подеркнули, что без выполненяи этих требований зерновая сделка расширяться не будет, а после 17 июня будет прекращена.