Песков заявил об "относительном результате" в переговорах по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия приняла решение продлить зерновую сделку сроком на два месяца. В переговорах по ней есть "относительный результат", заявил он журналистам.

"Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной продолжить эту черноморскую сделку так называемую сроком на два месяца", — сказал Песков.

Он уточнил, что "есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН".