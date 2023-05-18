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18 мая, 09:10

Песков заявил об "относительном результате" в переговорах по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия приняла решение продлить зерновую сделку сроком на два месяца. В переговорах по ней есть "относительный результат", заявил он журналистам.

"Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной продолжить эту черноморскую сделку так называемую сроком на два месяца", — сказал Песков.

Он уточнил, что "есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН".

Гутерриш назвал значительным событием продление зерновой сделки

Гутерриш назвал значительным событием продление зерновой сделки

Напомним, первым об очередном продлении зерновой сделки заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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