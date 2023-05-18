Песков заявил об "относительном результате" в переговорах по зерновой сделке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия приняла решение продлить зерновую сделку сроком на два месяца. В переговорах по ней есть "относительный результат", заявил он журналистам.
"Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной продолжить эту черноморскую сделку так называемую сроком на два месяца", — сказал Песков.
Он уточнил, что "есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН".
Напомним, первым об очередном продлении зерновой сделки заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Kremlin.ru