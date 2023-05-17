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17 мая, 16:48

Гутерриш назвал значительным событием продление зерновой сделки

Продление Россией зерновой сделки на два месяца является значительным событием, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он поприветствовал это решение.

"Есть значительные, позитивные подвижки. Российская Федерация подтвердила продление участия в Черноморской инициативе ещё на 60 дней. Я приветствую это решение. Продление [зерновой сделки] — это хорошая новость для мира", сказал он.

В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки

В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки

Напомним, первым об очередном продлении зерновой сделки заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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ТАСС / EPA / Daniel Irungu

Матвей Константинов
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