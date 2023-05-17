Гутерриш назвал значительным событием продление зерновой сделки

Продление Россией зерновой сделки на два месяца является значительным событием, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он поприветствовал это решение.

"Есть значительные, позитивные подвижки. Российская Федерация подтвердила продление участия в Черноморской инициативе ещё на 60 дней. Я приветствую это решение. Продление [зерновой сделки] — это хорошая новость для мира", — сказал он.