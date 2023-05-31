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31 мая, 16:54

ООН предложила начать подготовку к транзиту российского аммиака через Украину

ООН предложила России, Украине и Турции начать подготовку к транзиту российского аммиака через Украину. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, ООН предлагает провести переговоры о расширении Черноморской инициативы и включении большего числа украинских портов в соглашение, а также рассмотреть возможность перемещения других грузов.

Как утверждает источник агентства, ООН передала "официальное обращение лидерам Украины, Турции и России с предложением о конкретном взаимовыгодном алгоритме для кардинального улучшения" работы зернового коридора.

СМИ узнали об условиях Киева для возобновления транзита российского аммиака

СМИ узнали об условиях Киева для возобновления транзита российского аммиака

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва уже в ближайшие дни могла бы запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина уже около года мешает этому.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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