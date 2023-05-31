ООН предложила начать подготовку к транзиту российского аммиака через Украину

ООН предложила России, Украине и Турции начать подготовку к транзиту российского аммиака через Украину. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, ООН предлагает провести переговоры о расширении Черноморской инициативы и включении большего числа украинских портов в соглашение, а также рассмотреть возможность перемещения других грузов.

Как утверждает источник агентства, ООН передала "официальное обращение лидерам Украины, Турции и России с предложением о конкретном взаимовыгодном алгоритме для кардинального улучшения" работы зернового коридора.