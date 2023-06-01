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1 июня, 11:40

Песков: Вопрос транзита российского аммиака через Украину обсуждается

Вопрос транзита российского аммиака через Украину в рамках зерновой сделки продолжает обсуждаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую информацию по этому вопросу, появившуюся в западных СМИ.

"Это один из вопросов, который стоит на повестке дня в части черноморской инициативы, которая до сих пор не реализована, не выполнена. Обсуждение этого вопроса продолжается", отметил представитель Кремля.

СМИ узнали об условиях Киева для возобновления транзита российского аммиака

СМИ узнали об условиях Киева для возобновления транзита российского аммиака

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва уже в ближайшие дни могла бы запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина уже около года мешает этому. Позже СМИ узнали, что ООН предложила России, Украине и Турции начать подготовку к транзиту российского аммиака.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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