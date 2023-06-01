Песков: Вопрос транзита российского аммиака через Украину обсуждается

Вопрос транзита российского аммиака через Украину в рамках зерновой сделки продолжает обсуждаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую информацию по этому вопросу, появившуюся в западных СМИ.

"Это один из вопросов, который стоит на повестке дня в части черноморской инициативы, которая до сих пор не реализована, не выполнена. Обсуждение этого вопроса продолжается", — отметил представитель Кремля.