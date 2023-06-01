Песков: Вопрос транзита российского аммиака через Украину обсуждается
Вопрос транзита российского аммиака через Украину в рамках зерновой сделки продолжает обсуждаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую информацию по этому вопросу, появившуюся в западных СМИ.
"Это один из вопросов, который стоит на повестке дня в части черноморской инициативы, которая до сих пор не реализована, не выполнена. Обсуждение этого вопроса продолжается", — отметил представитель Кремля.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва уже в ближайшие дни могла бы запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина уже около года мешает этому. Позже СМИ узнали, что ООН предложила России, Украине и Турции начать подготовку к транзиту российского аммиака.