Восстановление аммиакопровода Тольятти – Одесса, подорванного украинскими диверсантами, займёт от одного до трёх месяцев при наличии доступа к объекту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трёх месяцев — и это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения", — сказала она в ходе брифинга.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки газа из РФ по территории Украины на экспорт. Транзит аммиака — это предмет зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва могла бы запустить аммиакопровод в ближайшее время, однако Украина уже около года мешает этому.