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7 июня, 11:57

МИД РФ оценил сроки восстановления взорванного Украиной аммиакопровода

Захарова: Восстановление аммиакопровода Тольятти – Одесса займёт до 3 месяцев

Восстановление аммиакопровода Тольятти – Одесса, подорванного украинскими диверсантами, займёт от одного до трёх месяцев при наличии доступа к объекту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трёх месяцев — и это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения", — сказала она в ходе брифинга.

Ядовитое белое облако: Опубликовано видео с места подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса

Ядовитое белое облако: Опубликовано видео с места подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки газа из РФ по территории Украины на экспорт. Транзит аммиака — это предмет зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва могла бы запустить аммиакопровод в ближайшее время, однако Украина уже около года мешает этому.

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Telegram / Неофициальный Безсонов

Александра Вишнякова
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