Медведев: Попытка мятежа не изменила отношение россиян к службе в зоне СВО

Попытка вооружённого мятежа в РФ никак не повлияла на отношение россиян к контрактной службе в зоне специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, российские контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и государства.

"Хочу специально отметить, что попытка вооружённого мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в специальной военной операции", — сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, уточнив, что только за последнюю неделю контракты подписали почти десять тысяч человек.