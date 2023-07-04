Медведев: Попытка мятежа не изменила отношение россиян к службе в зоне СВО
Попытка вооружённого мятежа в РФ никак не повлияла на отношение россиян к контрактной службе в зоне специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, российские контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и государства.
"Хочу специально отметить, что попытка вооружённого мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в специальной военной операции", — сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, уточнив, что только за последнюю неделю контракты подписали почти десять тысяч человек.
Напомним, что вооружённый мятеж поздно вечером 23 июня организовали бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Утром 24 июня президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Весь тот день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным вёл переговоры с Пригожиным — и тот в итоге согласился остановить движение бойцов по территории РФ.
ТАСС / Сергей Карпухин