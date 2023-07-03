Шойгу прокомментировал попытку вооружённого мятежа 24 июня
Шойгу: Мятеж провалился благодаря верности личного состава ВС РФ присяге и долгу
Вооружённый мятеж, организованный в России 24 июня, провалился благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав вооружённых сил. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства.
"Не могу не затронуть ещё один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий. Речь идёт о попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооружённых сил проявил верность присяге и воинскому долгу", — отметил министр.
По его словам, мятеж не повлиял на действия военных, которые продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи. Шойгу поблагодарил личный состав за добросовестную службу.
Лайф напоминает, что поздно вечером 23 июня бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Весь следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным вёл переговоры с Пригожиным — и тот в итоге согласился остановить движение бойцов по территории РФ. Эксперты считают, что несостоявшийся мятеж показал безоговорочную консолидацию общества и власти в РФ.
Телеграм-канал Минобороны РФ