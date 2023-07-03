Шойгу прокомментировал попытку вооружённого мятежа 24 июня

Вооружённый мятеж, организованный в России 24 июня, провалился благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав вооружённых сил. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства.

"Не могу не затронуть ещё один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий. Речь идёт о попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооружённых сил проявил верность присяге и воинскому долгу", — отметил министр.