Военный эксперт назвал мятеж ЧВК "Вагнер" продуманной армейской операцией

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заранее начал повышать свою медийную активность, чтобы раскачать общество к моменту вооружённого мятежа. Об этом в новом выпуске программы "Дайте сказать!" рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич. По его мнению, изначально был расчёт на то, что "Вагнер" во время похода на Москву будет обрастать сторонниками.

Военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что мятеж ЧВК "Вагнер" был серьёзно продуманной операцией. Видео © LIFE

"Человек последние несколько месяцев резко повысил свою медийную активность. Он начал выступать каждый день. Он гипертрофированно вскрывал проблемы на фронте и в армии. Но они действительно есть всегда и будут. Это факт. Нужно находить пути решения. Там это было гиперболизировано, этим просто постоянно накачивалось общество. Там в какой-то степени происходила такая поляризация: вот мы как бы классные парни, а вот там всё плохо. И вы знаете, общество на это реагировало, потому что посыл был достаточно актуальный, люди хотели изменения, в том числе "наведения порядка" какого-то", — сказал эксперт.

По его мнению, вооружённый мятеж ЧВК "Вагнер" был серьёзно продуманной армейской операцией. У бойцов была тяжёлая техника, машины пехоты, артиллерия. Специалист считает, что в походе мятежников на Москву был расчёт на то, что масса людей и военных будет их поддерживать, а колонна обрастёт сторонниками. Однако этого не случилось. Люди, которые выходили к вагнеровцам, делали это в основном из любопытства.

"Что делали люди? Практически с попкорном сидели и ждали событий. То есть они не осознавали риска, который несёт [происходящее], если здесь начнётся война. Они сидели и ждали какого-то развития. Поэтому, возможно, для многих сейчас конфликт, который происходит, он немножко виртуальный", — отметил Клинцевич.