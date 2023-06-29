Чего испугались на Западе после прихода "Вагнера" в Белоруссию Для чего главы Польши и Литвы полетели в Киев и чем закончится паническая атака Европы после релокации ЧВК "Вагнер" в Белоруссию. 31150 31150 Бойцы ЧВК "Вагнер". Обложка © ТАСС / News.ru / Анатолий Карбинов

Прибалтика и Украина восприняли перемещение ЧВК "Вагнер" в Белоруссию как ответ на захватнические планы саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Ведь в негласной повестке стран военного блока давно обсуждается аннексия Калининградской области, о чём Польша поспешила сообщить через СМИ, причём неоднократно: передача Киеву американских истребителей, ракетных систем большой дальности, о которых вновь говорил Зеленский с президентом США; применение "грязной бомбы", ну и захват Белоруссии.

Для чего президенты Польши и Литвы приехали в Киев

Президент Польши Анджей Дуда назвал передислокацию группы "Вагнер" на территорию Белоруссии "негативными сигналами" в местном эфире ТВ и потребовал усиления безопасности в этой части Европы. Хотя до этого Москву и Минск пытались пугать развёрнутыми в Польше на границе с Белоруссией новыми бригадами с тяжёлой техникой, польские СМИ называли украинских радикалов штурмовиками, готовыми обеспечить удар во фланг. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович полагает, что это очередное популистское заявление Варшавы в копилку демонизации России на Западе.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Видео © T.me / "Караульный Z"

Сегодня же президенты Польши и Литвы прилетели в Киев. По мнению Никиты Мендковича, их визит может быть связан с обсуждением военной помощи киевской агрессии против России и Донбасса накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

— Готовится крупное наступление ВСУ в начале июля, новые поставки западной техники концентрируются у границ. Вероятно, обсуждаются вопросы использования польских военных советников, а также западных сил для переброски на Украину, но пока о принятии этого решения ничего не известно. Скорее всего, это предмет закулисной дискуссии. При этом Зеленского поставят в известность в последнюю очередь, — комментирует Мендкович.

После Варшавы о необходимости укрепления границы с Белоруссией заговорили в Вильнюсе. Президент Литвы Гитанас Науседа обеспокоен близостью российской ЧВК.

— Если Пригожин или часть группы "Вагнер" окажется в Белоруссии с неясными планами и неясными намерениями, это будет означать лишь то, что нам необходимо ещё больше усилить безопасность наших восточных границ, — заявил Науседа, подчеркнув, что печётся обо всём военном альянсе НАТО. Псевдоаналитические ресурсы и СМИ Украины также пишут, что "Вагнер" пойдёт на Киев. Похоже, страшилка военизированной компании, созданной для решения вопросов за рубежом, получила второе дыхание.

США превращают страны Восточной Европы в серый полигон

Косвенные признаки превращения Европы в военный полигон США — давно уже не секрет. В Прибалтике, Польше, Болгарии и Румынии строится военная инфраструктура: аэродромы, базы, полигоны. Все учения заканчиваются складированием в странах-участницах натовской техники. Недавно стало известно, что Рига намерена отвести под военные нужды дополнительно 26 605 гектаров лесов со стрельбищами.

Польский телеканал TVP показывает, что на территорию страны прибыли танки Abrams. Их начали разгружать в порту Щецин. С платформы сойдёт 14 машин, которые поступят на вооружение 1-й Варшавской бронетанковой бригады. Это первая партия приобретения Варшавы.

Танки Abrams начали разгружать в польском порту Щецин. Видео © T.me / PUTIN TG TEAM

Прибалтика ударными темпами готовится к партизанскому движению. Так, глава парламентского комитета по национальной безопасности Литвы Кащунас предложил узаконить в стране партизанские отряды. Но они существуют уже 30 лет и называются ополчением — Союз стрелков в Литве. В Эстонии это Кайтселийт, также они проводят постоянные учения.

В Мадриде воинский контингент решено увеличить с 40 до 300 тысяч. Озвученное ФРГ заявление о размещении в Литве бригады Бундесвера численностью 4000 человек, оснащённой танками M1A2, также демонстрирует подготовку Европы к войне с Россией.

Авторы Дмитрий Шестопалов