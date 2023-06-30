Эксперты ЭИСИ: Несостоявшийся мятеж показал безоговорочную консолидацию общества и власти

Мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина была обречён на провал с самого начала. К такому выводу пришли сегодня эксперты ЭИСИ в ходе круглого стола, на котором разбирались события 24 июня 2023 года и реакция на них. Один из ключевых факторов — отсутствие поддержки мятежа со стороны граждан. Их патриотический настрой сыграл решающую роль в остановке мятежа, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Наше общество мгновенно сориентировалось и консолидировалось вокруг президента, оно чётко реагирует на подобные вещи. Реальные участники специальной военной операции, ветераны, военные, силовые структуры тоже мгновенно среагировали, объединились вокруг флага и осудили мятеж. Жители новых регионов показали единство восприятия, единство в своих оценках, продемонстрировали свою поддержку. Жители Ростова-на-Дону не испугались и открыто выражали недовольство присутствием "Вагнера", не впадая в панику", — охарактеризовал он события 24 июня.

По словам Мартынова, разрешение этого кризиса стало возможным только благодаря личному участию и личной воле президента России Владимира Путина. Он выполнил свою главную миссию, выступив "гарантом конституции и безопасности", убеждён политолог. С ним согласился и профессор ВШЭ Марат Баширов. Он добавил, что отказ подчиниться Верховному главнокомандующего сложить оружие — это преступление и важно эту границу проводить чётко.

"Когда тебя создают как элемент государственного управления за территорией РФ, а потом ты начинаешь этим распоряжаться как бизнесмен, ты входишь в очень жёсткое противоречие с государственной политикой. Бизнес-интересы не должны идти впереди государственных интересов", — отметил политолог.

Эксперты ЭИСИ согласились с тем, что в критических ситуациях особенно важна и ценна поддержка союзников. В этом смысле участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорном процессе показало, насколько плотными и дружескими являются отношения двух стран.

"Участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации показало, что Союзное государство — это дорога с двухсторонним движением, в рамках которой мы плотно сотрудничаем и в области безопасности, и экономики, и многих других. Мятеж стал своего рода стресс-тестом для Союзного государства, с которым наше интеграционное объединение справилось на отлично", — отметил член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин.