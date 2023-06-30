"Эйфория вседозволенности": Эксперт оценил психологическое состояние Пригожина во время мятежа
Эксперт Клинцевич: Пригожиным во время мятежа двигала эйфория вседозволенности
Устроившим вооружённый мятеж основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным двигала эйфория вседозволенности. Об этом заявил военный эксперт Андрей Клинцевич в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!".
Военный эксперт Андрей Клинцевич — о мятеже основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Видео © LIFE
"Очень хорошую оценку дал как раз основатель и командир долгое время батальона "Восток" [Александр] Ходаковский. Он написал, что возникает определённая эйфория, когда ты командующий большим коллективом, и тебе лично подчинены, не где-то в вертикали. У тебя возникает эйфория вседозволенности", — сказал он.
В такой момент, продолжил Клинцевич, человеку кажется, что он способен на многое, особенно если управляет одной из лучших компактных армий в мире, бойцы полностью экипированы, хотя и за счёт бюджета РФ. Эйфория и возможность командовать могут ввести человека в заблуждение, то есть заставить его сделать неверный шаг. По словам эксперта, именно это хорошо раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он тоже использовал слово "эйфория", когда рассказывал о первом звонке Пригожину на фоне мятежа. Основатель "Вагнера" в тот момент не совсем понимал, что сделал и какие последствия его ждут, но при этом чувствовал в себе силу пойти вперёд и преодолеть любые препятствия.
Но одно дело — когда направляешь эту силу на противника, а другое — на систему. Это совершенно разные вещи. Поэтому, подчеркнул Клинцевич, события 24 июня были скорее эмоциональными. Кроме того, эксперт рассказал, что от некоего "высокопоставленного сотрудника "Вагнера" было известно о планах ЧВК захватить два объекта в Москве.
"Фрунзенская набережная, Министерство обороны и на Знаменке. Это те цели, которые глава ЧВК "Вагнер" декларировал под камеру в нашем командном пункте в Ростове-на-Дону. Какая-то цель, это личные какие-то счёты, ещё что-то", — сказал эксперт.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. В Кремле заявили о прекращении дела о мятеже. А Лукашенко уточнил, что Пригожин в Белоруссии.
LIFE