"Эйфория вседозволенности": Эксперт оценил психологическое состояние Пригожина во время мятежа

Устроившим вооружённый мятеж основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным двигала эйфория вседозволенности. Об этом заявил военный эксперт Андрей Клинцевич в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!".

Военный эксперт Андрей Клинцевич — о мятеже основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Видео © LIFE

"Очень хорошую оценку дал как раз основатель и командир долгое время батальона "Восток" [Александр] Ходаковский. Он написал, что возникает определённая эйфория, когда ты командующий большим коллективом, и тебе лично подчинены, не где-то в вертикали. У тебя возникает эйфория вседозволенности", — сказал он.

В такой момент, продолжил Клинцевич, человеку кажется, что он способен на многое, особенно если управляет одной из лучших компактных армий в мире, бойцы полностью экипированы, хотя и за счёт бюджета РФ. Эйфория и возможность командовать могут ввести человека в заблуждение, то есть заставить его сделать неверный шаг. По словам эксперта, именно это хорошо раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он тоже использовал слово "эйфория", когда рассказывал о первом звонке Пригожину на фоне мятежа. Основатель "Вагнера" в тот момент не совсем понимал, что сделал и какие последствия его ждут, но при этом чувствовал в себе силу пойти вперёд и преодолеть любые препятствия.

Но одно дело — когда направляешь эту силу на противника, а другое — на систему. Это совершенно разные вещи. Поэтому, подчеркнул Клинцевич, события 24 июня были скорее эмоциональными. Кроме того, эксперт рассказал, что от некоего "высокопоставленного сотрудника "Вагнера" было известно о планах ЧВК захватить два объекта в Москве.