Лукашенко раскрыл местонахождение Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устроивший мятеж основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно прибыл в республику и "перекантуется" какое-то время, но за свой счёт. Об этом глава государства сообщил, выступая перед белорусскими военнослужащими.

"Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолёте. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем", — пояснил Лукашенко.

По его словам, глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин ценит боевой опыт и профессионализм рядовых вагнеровцев, поэтому не будет возражать, если подобное подразделение появится в стране. Лукашенко поддержал идею.