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27 июня, 14:19

Лукашенко раскрыл местонахождение Пригожина

Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" Пригожин прибыл в Белоруссию

<p>Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото © ТАСС / Pool / Wagner Group / Planet Pix via ZUMA Press Wire</p>

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото © ТАСС / Pool / Wagner Group / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устроивший мятеж основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно прибыл в республику и "перекантуется" какое-то время, но за свой счёт. Об этом глава государства сообщил, выступая перед белорусскими военнослужащими.

"Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолёте. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем", пояснил Лукашенко.

По его словам, глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин ценит боевой опыт и профессионализм рядовых вагнеровцев, поэтому не будет возражать, если подобное подразделение появится в стране. Лукашенко поддержал идею.

Песков не в курсе карьерных планов Пригожина после ухода в Белоруссию

Песков не в курсе карьерных планов Пригожина после ухода в Белоруссию

Ранее Лукашенко раскрыл, как ему удалось выйти на связь с основателем ЧВК Евгением Пригожиным во время мятежа на юге России. По его словам, Путин настаивал на жёстком подавлении беспорядков, но белорусский лидер решил попробовать поговорить с бунтовщиком и убедить его сложить оружие.

Татьяна Миссуми
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