Песков не в курсе карьерных планов Пригожина после ухода в Белоруссию
Песков признался, что не знает, кем Пригожин будет работать в Белоруссии
Чем основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин займётся после ухода в Белоруссию, на данный момент не известно. Об этом пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции.
"Не могу ответить на этот вопрос", — пояснил Песков, говоря о будущем роде занятий и должности Пригожина.
Напомним, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина и его отъезде в Белоруссию.
ТАСС / Бородин Лев