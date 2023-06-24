Регион

Уведомления отключены

24 июня, 20:53

Песков не в курсе карьерных планов Пригожина после ухода в Белоруссию

Песков признался, что не знает, кем Пригожин будет работать в Белоруссии

Чем основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин займётся после ухода в Белоруссию, на данный момент не известно. Об этом пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции.

"Не могу ответить на этот вопрос", — пояснил Песков, говоря о будущем роде занятий и должности Пригожина.

Песков заявил, что посреднические усилия Лукашенко помогли избежать кровопролития

Песков заявил, что посреднические усилия Лукашенко помогли избежать кровопролития

Напомним, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина и его отъезде в Белоруссию.

Обложка ©

ТАСС / Бородин Лев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Евгений Пригожин
  • Белоруссия
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров