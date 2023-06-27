Лукашенко рассказал, как вышел на Пригожина во время мятежа ЧВК "Вагнер"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, как ему удалось выйти на связь с основателем ЧВК Евгением Пригожиным во время мятежа на юге России. Видео выступления публикует "Пул Первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, как вышел на связь с Евгением Пригожиным. Видео © t.me / Пул Первого
Лукашенко признался, что Путин был настроен на жёсткое и решительное подавление беспорядков, так как Пригожин не отвечал на звонки и не шёл на контакт, ставя под угрозу безопасность россиян. Белорусский лидер предложил не торопиться, а попробовать переубедить мятежников по принципу: "Худой мир лучше любой войны".
"Я говорю: "Как с ним [Евгением Пригожиным] связаться? Дай телефон". Он [президент РФ Владимир Путин] говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом", — вспоминает Лукашенко.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. В Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении мятежников.
t.me / Пул Первого