Лукашенко рассказал, как вышел на Пригожина во время мятежа ЧВК "Вагнер"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, как ему удалось выйти на связь с основателем ЧВК Евгением Пригожиным во время мятежа на юге России. Видео выступления публикует "Пул Первого".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, как вышел на связь с Евгением Пригожиным. Видео © t.me / Пул Первого

Лукашенко признался, что Путин был настроен на жёсткое и решительное подавление беспорядков, так как Пригожин не отвечал на звонки и не шёл на контакт, ставя под угрозу безопасность россиян. Белорусский лидер предложил не торопиться, а попробовать переубедить мятежников по принципу: "Худой мир лучше любой войны".