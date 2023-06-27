Лукашенко из разговора с Путиным узнал, что мятеж "Вагнера" не отразился на обстановке на фронте
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко на фоне вооружённого мятежа с участием ЧВК "Вагнер" охарактеризовал обстановку в зоне специальной военной операции словами "лучше, чем когда-либо". Об этом сообщил во вторник, 27 июня, сам Лукашенко в ходе встречи с министром обороны Виктором Хрениным.
"Мы разговаривали где-то, наверное, полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова: "Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было". Я говорю: "Вот видишь, не всё так печально", — пересказал разговор с Путиным белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии не боятся прихода ЧВК "Вагнер", так как "держат ухо востро". Он отметил, что Минск намерен набраться опыта у бойцов, которые показали себя достойно в ходе СВО на Украине. Белорусский лидер также отметил, что "если рухнет Россия, то все окажутся под обломками". По его словам, если зашатается государственность в России, то катастрофические последствия коснутся и соседних стран.
ТАСС / Михаил Климентьев