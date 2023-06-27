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27 июня, 12:28

Лукашенко: Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию

Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию во время вооружённого мятежа с участием ЧВК "Вагнер". Об этом рассказал во вторник, 27 июня, президент республики Александр Лукашенко.

"Все вооружённые силы — не только армия, но и милиция, спецподразделения — были приведены в полную боевую готовность. Целая бригада готова была к переброске в Российскую Федерацию при необходимости", — сказал Лукашенко в ходе встречи с министром обороны Виктором Хрениным.

Лукашенко поручил привести армию в боевую готовность из-за мятежа в России

Лукашенко поручил привести армию в боевую готовность из-за мятежа в России

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии не боятся прихода ЧВК "Вагнер", так как "держат ухо востро". Он отметил, что Минск намерен набраться опыта у бойцов, которые показали себя достойно в ходе СВО на Украине. Белорусский лидер также отметил, что "если рухнет Россия, то все окажутся под обломками". По его словам, если зашатается государственность в России, то катастрофические последствия коснутся и соседних стран.

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president.gov.by

Марина Калегина
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