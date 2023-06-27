Лукашенко поручил привести армию в боевую готовность из-за мятежа в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил привести вооружённые силы страны в полную боевую готовность на фоне мятежа ЧВК "Вагнер" в России.
"Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", — сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств.
Напомним, 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и бойцы компании начали вооружённый мятеж. На следующий день Пригожин после переговоров с Александром Лукашенко согласился пойти на деэскалацию кризиса и объявил, что бойцы разворачивают свои колонны и уходят в полевые лагеря. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь в урегулировании.