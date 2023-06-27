Лукашенко поручил привести армию в боевую готовность из-за мятежа в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил привести вооружённые силы страны в полную боевую готовность на фоне мятежа ЧВК "Вагнер" в России.

"Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", — сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств.