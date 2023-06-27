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27 июня, 08:14

Лукашенко поручил привести армию в боевую готовность из-за мятежа в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил привести вооружённые силы страны в полную боевую готовность на фоне мятежа ЧВК "Вагнер" в России.

"Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств.

В Минске сообщили, что Лукашенко вновь созвонился с Путиным

В Минске сообщили, что Лукашенко вновь созвонился с Путиным

Напомним, 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и бойцы компании начали вооружённый мятеж. На следующий день Пригожин после переговоров с Александром Лукашенко согласился пойти на деэскалацию кризиса и объявил, что бойцы разворачивают свои колонны и уходят в полевые лагеря. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь в урегулировании.

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Матвей Константинов
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