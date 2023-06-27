Лукашенко: Если рухнет Россия, то все окажутся под обломками

Если зашатается государственность в России, то катастрофические последствия коснутся и соседних стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя неудавшийся военный мятеж в РФ.

"Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем", — цитирует главу республики телеграм-канал "Пул первого".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусы с болью в сердце следили за развитием событий во время мятежа ЧВК "Вагнер" в РФ, так как чувствуют свою связь с россиянами. Он подчеркнул, что у народов "одно Отечество".