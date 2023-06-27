Лукашенко объяснил свои переживания из-за событий в РФ тем, что "Отечество одно"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусы с болью в сердце следили за развитием событий во время мятежа ЧВК "Вагнер" в РФ, так как чувствуют свою связь с россиянами.
"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно", — отметил глава государства на церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств Белоруссии.
Напомним, 24 июня Лукашенко по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. Путин поблагодарил Лукашенко за усилия по урегулированию мятежа в России.
ТАСС / БелТА