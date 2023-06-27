Лукашенко объяснил свои переживания из-за событий в РФ тем, что "Отечество одно"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусы с болью в сердце следили за развитием событий во время мятежа ЧВК "Вагнер" в РФ, так как чувствуют свою связь с россиянами.

"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно", — отметил глава государства на церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств Белоруссии.