Лукашенко: Белоруссия живёт в мире, потому что я 30 лет готовлюсь к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна последние 30 лет живёт в мире, потому что он всё это время готовится к войне.

"Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом. Но мы с вами, как люди военные, хорошо знаем, что жизнь без войны — это результат кропотливой ежедневной работы", — сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон.