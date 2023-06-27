Регион

Уведомления отключены

27 июня, 08:01

Лукашенко: Белоруссия живёт в мире, потому что я 30 лет готовлюсь к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна последние 30 лет живёт в мире, потому что он всё это время готовится к войне.

"Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом. Но мы с вами, как люди военные, хорошо знаем, что жизнь без войны — это результат кропотливой ежедневной работы", сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон.

Лукашенко высказался и о "цветных революциях", которые, по его словам, не случаются, если в стране для этого нет причин.

Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия по урегулированию мятежа в России

Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия по урегулированию мятежа в России

Напомним, изначально выступление Александра Лукашенко ожидали вчера, 26 июня. Однако, по словам журналиста Игоря Тура, в стране не происходит ничего экстренного, чтобы белорусский лидер выходил в эфир вечером.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров