Лукашенко: Белоруссия живёт в мире, потому что я 30 лет готовлюсь к войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна последние 30 лет живёт в мире, потому что он всё это время готовится к войне.
"Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом. Но мы с вами, как люди военные, хорошо знаем, что жизнь без войны — это результат кропотливой ежедневной работы", — сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон.
Лукашенко высказался и о "цветных революциях", которые, по его словам, не случаются, если в стране для этого нет причин.
Напомним, изначально выступление Александра Лукашенко ожидали вчера, 26 июня. Однако, по словам журналиста Игоря Тура, в стране не происходит ничего экстренного, чтобы белорусский лидер выходил в эфир вечером.
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