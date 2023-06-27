Выступление Лукашенко перед журналистами ожидается 27 июня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, ответит на актуальные вопросы прессы. Об этом сообщают журналисты гостелеканала ОНТ.
Как отметил журналист Игорь Тур, в Белоруссии точно не происходит ничего экстренного, чтобы президент выходил в эфир вечером.
Напомним, в ходе вечернего телеобращения к россиянам президент Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия по урегулированию мятежа в России. 24 июня белорусский лидер по согласованию с российским коллегой провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер", и тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.