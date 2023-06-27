Выступление Лукашенко перед журналистами ожидается 27 июня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, ответит на актуальные вопросы прессы. Об этом сообщают журналисты гостелеканала ОНТ.

Как отметил журналист Игорь Тур, в Белоруссии точно не происходит ничего экстренного, чтобы президент выходил в эфир вечером.