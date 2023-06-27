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27 июня, 08:51

"Беглые засуетились": Лукашенко заявил о желании оппозиции провернуть мятеж в Белоруссии

Лукашенко заявил о желании оппозиции организовать мятеж в Белоруссии

Беглая белорусская оппозиция "засуетилась" на фоне вооружённого мятежа в России, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, воюющие на стороне Украины белорусы хотели совершить что-то подобное.

"Беглые наши засуетились... Успели даже опубликовать очередные призывы и планы — я о беглых. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооружённого мятежа" — надо же отчитываться. Даже такие случаи были. Насколько обезумели так называемые "калиновцы", сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств.

Однако порыв боевиков был остановлен украинскими заградотрядами. "Фальстарт произошёл", — добавил Лукашенко.

Путин считает патриотический настрой общества ключевым при остановке мятежа

Путин считает патриотический настрой общества ключевым при остановке мятежа

Напомним, 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооружённый мятеж на юге России. На следующий день после переговоров с Александром Лукашенко он согласился пойти на деэскалацию и отвести колонны бойцов в тыловые лагеря. Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера за содействие. Сегодня стало известно, что ФСБ прекратила уголовное дело по факту мятежа.

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president.gov.by

Матвей Константинов
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