"Беглые засуетились": Лукашенко заявил о желании оппозиции провернуть мятеж в Белоруссии
Лукашенко заявил о желании оппозиции организовать мятеж в Белоруссии
Беглая белорусская оппозиция "засуетилась" на фоне вооружённого мятежа в России, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, воюющие на стороне Украины белорусы хотели совершить что-то подобное.
"Беглые наши засуетились... Успели даже опубликовать очередные призывы и планы — я о беглых. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооружённого мятежа" — надо же отчитываться. Даже такие случаи были. Насколько обезумели так называемые "калиновцы", — сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств.
Однако порыв боевиков был остановлен украинскими заградотрядами. "Фальстарт произошёл", — добавил Лукашенко.
Напомним, 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооружённый мятеж на юге России. На следующий день после переговоров с Александром Лукашенко он согласился пойти на деэскалацию и отвести колонны бойцов в тыловые лагеря. Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера за содействие. Сегодня стало известно, что ФСБ прекратила уголовное дело по факту мятежа.