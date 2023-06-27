"Беглые засуетились": Лукашенко заявил о желании оппозиции провернуть мятеж в Белоруссии

Беглая белорусская оппозиция "засуетилась" на фоне вооружённого мятежа в России, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, воюющие на стороне Украины белорусы хотели совершить что-то подобное.

"Беглые наши засуетились... Успели даже опубликовать очередные призывы и планы — я о беглых. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооружённого мятежа" — надо же отчитываться. Даже такие случаи были. Насколько обезумели так называемые "калиновцы", — сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств.