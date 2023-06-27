"Бояться их нечего!": Лукашенко рассказал о пользе ЧВК "Вагнер" для Белоруссии

В Белоруссии не боятся прихода ЧВК "Вагнер", так как держат ухо востро, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что Минск намерен набраться опыта у бойцов, которые показали себя достойно в ходе СВО на Украине.

"Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим... Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое — нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", — цитирует его БелТА.