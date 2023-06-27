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27 июня, 12:20

"Бояться их нечего!": Лукашенко рассказал о пользе ЧВК "Вагнер" для Белоруссии

Лукашенко: В Белоруссии не боятся прихода ЧВК "Вагнер"

В Белоруссии не боятся прихода ЧВК "Вагнер", так как держат ухо востро, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что Минск намерен набраться опыта у бойцов, которые показали себя достойно в ходе СВО на Украине.

"Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим... Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое — нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", цитирует его БелТА.

Путин считает патриотический настрой общества ключевым при остановке мятежа

Путин считает патриотический настрой общества ключевым при остановке мятежа

Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооружённый мятеж. После переговоров с Александром Лукашенко он согласился на деэскалацию и отвод своих бойцов в тыловые лагеря. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь. Сегодня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела, начатого ранее по факту мятежа.

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ТАСС / Эрик Романенко

Матвей Константинов
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