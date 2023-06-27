"Бояться их нечего!": Лукашенко рассказал о пользе ЧВК "Вагнер" для Белоруссии
Лукашенко: В Белоруссии не боятся прихода ЧВК "Вагнер"
В Белоруссии не боятся прихода ЧВК "Вагнер", так как держат ухо востро, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что Минск намерен набраться опыта у бойцов, которые показали себя достойно в ходе СВО на Украине.
"Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим... Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое — нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", — цитирует его БелТА.
Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооружённый мятеж. После переговоров с Александром Лукашенко он согласился на деэскалацию и отвод своих бойцов в тыловые лагеря. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь. Сегодня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела, начатого ранее по факту мятежа.
ТАСС / Эрик Романенко