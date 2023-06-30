Лавров: Мятеж в России трудно назвать громче, чем передрягой
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попытку вооружённого мятежа, который устроили участники ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, простой "передрягой", после которой Россия выйдет более крепкой.
"За наши национальные интересы спасибо, что беспокоитесь, но не стоит этого делать. Россия всегда из любых передряг — а это громче, чем передрягой, трудно назвать — выходила более крепкой, более сильной. Так будет и в этот раз. Мы уже ощущаем, что этот процесс начался", — заявил Лавров на пресс-конференции.
Лайф напоминает, что поздно вечером 23 июня бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Весь следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным вёл переговоры с Пригожиным — и тот в итоге согласился остановить движение бойцов по территории РФ. Они вернулись в свои полевые лагеря.
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