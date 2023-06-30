Лавров: Мятеж в России трудно назвать громче, чем передрягой

"За наши национальные интересы спасибо, что беспокоитесь, но не стоит этого делать. Россия всегда из любых передряг — а это громче, чем передрягой, трудно назвать — выходила более крепкой, более сильной. Так будет и в этот раз. Мы уже ощущаем, что этот процесс начался", — заявил Лавров на пресс-конференции.